中国金融：银监会印发资产公司资本管理办法，纳入杠杆率监管指标

路透北京12月29日 - 中国银监会近日印发金融资产管理公司资本管理办法（试行），将杠杆率监管指标及要求纳入办法，形成统一资本监管框架；并调整完善集团财务杠杆率计算方法，防控集团表外管理资产相关风险。

银监会网站周五刊登的通知并称，将自2018年1月1日起施行的该办法，通过设定差异化资产风险权重，引导其聚焦不良资产主业；对集团内未受监管但具有投融资功能、杠杆率较高的非金融类子公司提出审慎监管要求，确保资本监管全覆盖。

“资产公司应当在2020年底前达到本办法规定的集团超额资本和集团财务杠杆率监管指标要求，鼓励有条件的资产公司提前达标。”办法称。

办法明确，资产管理公司集团母公司的核心一级资本充足率不得低于9%，一级资本充足率不得低于10%，资本充足率不得低于12.5%；集团超额资本（集团合格资本净额-集团最低资本要求）不得低于0。

银监会表示，将根据资本充足状况将资产公司分为三类：第一类为集团超额资本、资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率均达到本办法规定的各级资本要求。

第二类为集团超额资本、资本充足率、一级资本充足率或核心一级资本充足率均不低于最低资本要求，但未达到附加资本要求；第三类为任意一项未达到最低资本要求。

对于第一类机构，银监会支持其稳健发展业务，为防止其资本充足水平快速下降，银监会可以要求资产公司提高风险控制能力等预警监管措施。

对于第二类机构，可采取限制集团进行股权投资或回购资本工具、限制集团重要资本性支出等监管措施；对于第三类机构，可采取限制或禁止新设机构、开办新业务等监管措施。

**纳入杠杆率监管指标**

办法显示，集团母公司杠杆率计算公式为：一级资本净额/（调整后的表内资产余额+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额）×100%；且集团母公司杠杆率不得低于6%。

对于集团财务杠杆率低于最低监管要求的集团，银监会可采取要求限制或禁止新设机构、开办新业务等监管措施。

此外，办法还要求集团母公司及相关子公司将信用风险、市场风险和操作风险纳入资本计量范围，并结合资产公司实际选择适当的风险计量方法。

银监会表示，该办法出台有助于完善资产公司并表监管和资本监管规制体系，提高监管的针对性和有效性；有助于资产公司提高资本使用效率，进一步发挥不良资产主业优势，防范多元化经营风险，实现稳健可持续发展。（完）

参看详情，请点击银监会网站：here (发稿 马蓉；审校 张喜良)