中国金融：银监会就账簿利率风险管理指引修订征求意见，实施差异化监管

路透北京11月24日 - 为推动商业银行进一步提升银行账簿利率风险管理水平，中国银监会周五发布商业银行账簿利率风险管理指引（修订征求意见稿）；修订内容主要包括细化风险管理要求、规范风险计量以及强化监督检查。

银监会网站新闻稿并指出，该指引实施差异化监管，针对系统性重要银行研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架；对其他中小商业银行，仍主要沿用现行监管计量框架。

“随着我国利率市场化改革基本完成，新的利率市场环境需要银行不断提升银行账簿利率风险管理精细化水平。”银监会称。

本次修订的主要内容体现在三个方面：一是细化风险管理要求，规范风险治理架构和管理政策流程，强化系统建设、模型和数据管理要求，细化计量结果的内部应用和报告要求。

二是规范风险计量，明确规定利率冲击情景和压力情景的选取要求和要素，根据银行系统重要性和业务复杂程度，设计差异化的监管报表计量框架。

三是强化监督检查，明确监管机构对商业银行的风险状况定期评估要求及相应监管措施，提高非现场监管报表报送频度。

差异化监管方面，针对系统重要性较高的全国性商业银行（包括大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行），借鉴国际标准并结合国内实际，研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架，包括引入六种利率冲击情景、细化重定价时间区间、考虑客户行为假设等；对其他中小商业银行，仍主要沿用现行监管计量框架。（完）

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