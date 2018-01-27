中国金融：银监会查处邮储武威支行违规票据案，对涉案机构罚没2.95亿

路透北京1月27日 - 2018年开年不到一个月，中国银监会再度“亮剑”。银监会周六称，近日依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件，对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元人民币。

银监会网站新闻稿指出，下一步将进一步深化整治银行业市场乱象，依法查处银行业大要案，坚持违法必究、纠查必严，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

2016年12月末，邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现，吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用，由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的案件，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。

经过调查，银监会决定对案发机构邮储银行武威市分行罚款9,050万元，分别取消该行原主持工作的副行长及其他三名班子成员2-5年高管任职资格，禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作，并依法移送司法机关。

同时，对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7,744万元；对绍兴银行、南京银行镇江分行等10家违规交易机构共计罚款12,750万元。

“这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件，牵涉机构众多，情节十分恶劣，严重破坏了市场秩序。”新闻稿称。

今年1月初，邮储银行公告称，因侨兴集团信托计划违约，遭银监会没收及处罚共约5.2亿元。

在香港上市的邮储银行股票周五收高6.2%，报4.97港元；过去一个月累计涨幅逾14%。

银监会1月中旬下发“关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知”，明确2018年重点整治八个方面共22条。其中，同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点，要继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。

银监会1月19日宣布，依法查处浦发银行成都分行违规发放贷款案件，开出4.62亿元巨额罚单；去年12月银监会并对广发银行惠州分行违规担保案件作出处罚，对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元，对涉及该案的13家出资机构罚没金额合计13.41亿元。（完）

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