中国金融：银监会查处陕西、河南银行业质押贷款案，罚款逾5,000万

路透北京2月2日 - 中国银监会周五称，近日陕西、河南银监局依法查处辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5,250万元人民币，并处罚104名责任人。

刊登在银监会网站的新闻稿并称，下一步银监会将继续坚持依法监管、严格监管，坚决刹住乱象，坚决治愈沉疴，着力防范化解银行业风险。

新闻稿显示，2016年5月，陕西潼关县联社发生一起2,000万元质押贷款案件。经查，多名外部不法人员横跨陕西、河南两省，以纯度不足的非标准黄金做质押物，骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

陕西银监局对涉及该案的18家银行业金融机构罚款合计5,000万元，其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3,600万元，对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1,000万元，对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。

河南银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元。

银监会称，此案暴露出上述银行业金融机构内控管理存在诸多缺陷。一是贷款“三查”形同虚设。相关银行业金融机构贷前调查不尽职、贷款审查不严格、贷后管理缺位，部分基层机构在业务办理过程中有章不循、违规操作，严重违反审慎经营规则。

二是押品管理严重失效。相关银行业金融机构对贷款质押物的检测及价值评估存在重大纰漏，给不法分子可乘之机。

三是业务开展盲目激进。相关银行业金融机构过度追求业务发展规模和速度，不了解自己的客户，不能穿透业务风险，部分机构违规开展业务审批，重要岗位未形成有效制约，内控审计作用缺失。

银监会主席郭树清此前称，相当多金融机构内控机制不健全，影子银行存量依然较高，违法违规金融行为还时有发生，经济社会生活中的不健康现象和国际上的各种不确定因素都可能对金融体系形成冲击。由此构成的“灰犀牛”和“黑天鹅”隐患威胁着中国的金融稳定。（完）

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