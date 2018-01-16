中国金融：银行开展衍生工具业务应计算交易对手信用风险加权资产--银监会

路透北京1月16日 - 中国银监会日前下发“衍生工具交易对手违约风险资产计量规则”的通知称，商业银行开展衍生工具业务应计算衍生工具的交易对手信用风险加权资产，将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

银监会网站周二刊登的通知全文并称，商业银行应开发和实施与本行规模、业务复杂度和风险状况相适应的计量方法；衍生工具业务规模较大或在银行业务中占比较高的银行，应实施通知的计量方法，其余银行可继续实施现行计量方法。

银监会有关负责人在答记者问中称，衍生工具的交易对手信用风险加权资产主要包括两部分：一是交易对手违约风险加权资产，二是信用估值风险加权资产。

其中，计算交易对手违约风险加权资产时，应先计算交易对手违约暴露；从经济意义上看，交易对手违约暴露是指在衍生工具业务中，因交易对手违约对商业银行产生的风险暴露大小。

与原有规制相比，此次通知主要有三方面的新要求：首先，明确了计算风险暴露的三个层次--净额结算组合、资产类别和抵消组合。商业银行应在区分每个层次不同组合的基础上，逐级计算风险暴露。

其次，规定了交易对手信用风险暴露的成分，通知规定，违约风险暴露分为重置成本和潜在风险暴露两部分。其中，重置成本是指违约发生时衍生工具的市场价值，用于估计违约的直接损失；潜在风险暴露是衍生工具在未来因价格波动可能产生更大的风险暴露。

此外，通知拓展了风险参数的范围和种类。重置成本方面，引入了追加押品和增加保证金触发值等变量，体现对不同保证金安排下衍生工具风险暴露的差异化处理。在潜在风险暴露方面，明确了监管因子(SF)、监管波动率(delta)、相关系数、期限调整因子(MF)等参数的使用方法和确定方式。

根据通知，其所指的衍生工具包括场外衍生工具、交易所交易的衍生工具和其它多头清算交易；规则适用于衍生工具名义本金达到5,000亿元人民币或占总资产比例达到30%以上的商业银行。（完）

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here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)