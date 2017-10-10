中国金融：防风险、治乱象不可能一蹴而就，要把握节奏有序推进--银监会

路透北京10月10日 - 中国银监会审慎规制局有关负责人近日表示，防控金融风险、治理市场乱象不可能一蹴而就，因此在这个过程中要把握力度、节奏，稳妥有序推进。

中国金融时报周二刊登对其的专访并指出，下一步，银监会将稳妥有序推进市场乱象整治工作，完善相关规章制度，进一步遏制资金空转、“脱实向虚”和监管套利，积极防范化解各类风险。

“部分风险的形成是长期积累的过程，有周期性、结构性等多种原因。”该负责人称，如不良资产、信用风险等问题需要各个部门协调配合，共同防范和化解。

具体来看，在信用风险管控方面，银监会将督促银行做实贷款分类，综合运用现金清收、核销、批量转让等多种手段加大不良贷款处置力度。督导银行业金融机构加强流动性风险监管，优化负债结构，提升流动性风险管理能力。

同时，严格规范交叉金融业务风险，落实穿透原则，限制多层嵌套；防范房地产贷款风险，严厉打 击“首付贷”等不规范行为。

“不忽视一个风险，不放过一个隐患，既要防‘黑天鹅’，也要防‘灰犀牛’。”该负责人称。

银监会上月称，自上半年采取一系列整治市场乱象和弥补制度短板的政策措施以来，银行资金空转减少，8月继续延续这一态势，同业业务持续收缩，同业资产、同业负债分别较年初减少3.2万亿元和1.4万亿元，同比增速分别为-13.8%和-1.6%。

中国银监会审慎规制局局长肖远企此前在新闻发布上指出，着力防范化解重点领域风险，严厉整治银行业市场乱象，包括严厉打击“首付贷”，严查挪用消费贷款资金，防范房地产泡沫风险；规范银行对地方政府融资行为，要求其破除财政兜底幻觉，高度关注隐性债务。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)