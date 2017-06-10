中国金融：风险可控前提下鼓励银行业下放信贷审批权--银监会主席

路透上海6月10日 - 中国银行业监督管理委员会主席郭树清周五表示，鼓励银行业金融机构在风险可控的前提下，下放信贷审批权；同时积极推进金融精准扶贫，合理确定贷款利率，原则上不允许上浮扶贫贷款利率，切实减轻农户负担。

银监会网站新闻稿引述他在普惠金融工作督察座谈会上讲话并称，要用足用好现有的财政、货币、税收以及免收监管费等各项优惠政策，努力探索财政扶贫资金、产业发展基金、财政贴息资金和地方政府风险补偿基金等优惠政策的作用。

“大力发展普惠金融，...是推进供给侧结构性改革、培育农业农村发展新动能、推动大众创业万众创新、助推经济发展方式转型升级的有效途径。”郭树清说。

他并强调，开发性银行和政策性银行要继续推进事业部制改革，大型银行要在今年内完成普惠金融事业部的设立，股份制银行要进一步完善专营部门制，城商行、农商行、村镇银行等中小金融机构要坚持服务当地、服务社区和支农支小的定位。

他同时指出，除了部分地区金融生态、社会信用等外部条件有待改善以外，银行业自身还存在县域和农村社区资金净外流形势没有根本改变，适合普通客户的产品和管理技术供应不足，决策和融资链条较长，开展普惠金融业务内生动力不足等问题。（完）

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