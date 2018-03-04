中国金融：风险正逐步显露，要控制货币总量并堵住监管漏洞--中财办副主任

路透北京3月4日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，防范金融风险是今后三年三大攻坚战之一，任务非常艰巨，今年各类金融风险正在逐步的显露，而金融系统本身是最重要的方面，首先是要控制货币总量，不能再滥发货币；控制信贷增量，同时坚决堵住监管制度漏洞，补齐监管短板。

证券时报网周日报导援引同为政协委员的他称，要加强监管而不是放松金融监管，要如期实现全面建成小康社会的目标，防范金融风险的底线必须要守住。

杨伟民表示，从他的个人体会看，至少要从四个方面共同发力以实现防范金融风险的目标：

一是在实体经济当中要继续深化供给侧结构性改革，去僵尸企业、去产能要继续推动，”僵尸企业占用了大量的金融资源，不去僵尸企业的话就会形成不良贷款”。

二是地方政府要有节制地去借贷，不要过度举债，特别是不要过度地变换手法举借隐性债务；地方政府要控制债务新增量，逐步化解存量。

“现在隐性债务风险的问题比较大，具体情况我并不是特别清楚，但感觉地方政府这方面的问题已经比较严重了。”杨伟民说。

三是在房地产领域要通过建立新的住房制度和长效机制来稳定房地产市场。他认为，房地产市场现在是有泡沫的，尤其是在一二线城市，但三四线城市还可以。这个泡沫既不要主动挤破，也不能继续吹大。房地产领域的风险释放需要长期的过程逐步推进，比如建立租购并举住房制度就需要比较长的过程，这需要立法方面的措施。四就是金融系统本身。

中国银监会审慎规制局局长肖远企周五表示，当前银行业不良贷款反弹压力大，影子银行存量也有不少，违法违规时有发生，公司治理股东行为、股权管理都存在问题，有的还比较严重。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)