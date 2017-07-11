中国金融：风险防控依然复杂严峻，5月末商业银行不良贷款率1.86%--银监会

路透北京7月11日 - 中国银监会副主席王兆星表示，当前银行业风险总体可控，但风险防控形势依然复杂严峻。2017年5月末，中国银行业金融机构资产总额233万亿元，商业银行不良贷款率1.86%，资产质量和流动性基本稳定，资本和拨备较为充足，盈利水平和风险抵御能力均处于国际同业较好水平。

新华社周二刊登对他的专访称，近年随着中国经济进入新常态，经济运行中的各种矛盾和压力也在向银行业传导，再加上国际经济金融领域的复杂性和不确定性进一步凸显，中国银行业风险形势出现了一些新变化、新特点，部分高杠杆企业贷款违约上升，跨市场、跨行业的交叉性金融活动增多，利率、汇率市场化过程中金融市场波动有所加大，违规和不审慎经营行为也时有发生。

“但我们也清醒地认识到，当前风险防控形势依然复杂严峻风险，加强监管必须持续用力，久久为功，确保'不忽视一个，不放过一个隐患'。”王兆星称。

今年年初以来，银监会围绕不良贷款风险、流动性风险、交叉性金融风险等重点风险，聚焦高风险机构和地区，着力摸清风险底数，整顿规范金融秩序。

另一方面，系统梳理监管制度和实践中存在的缺陷和不足，抓紧弥补监管短板，研究制定了20多项拟在近、中、远期逐步实施的重点规制，强化风险源头遏制，并通过有力的处罚和问责增强监管威慑力。

他指出，目前风险防控工作取得了积极进展。一是商业银行业务结构趋于优化，同业业务规模总体收缩，投向实体经济的传统信贷主业保持了较快增长，特别是加大了对国家重大项目建设和新经济新动能的支持力度。

二是各类风险正在逐步得到控制和化解，不良贷款处置力度加大，部分银行的资产负债期限错配程度有所缓解。三是金融市场乱象得到遏制，市场竞争更加理性，经营行为更加规范，非法集资案件数量明显下降。

"当前银行业总资产占中国金融资产90%以上，保持银行业稳健运行对于维护经济金融安全稳定具有重要意义。银监会将积极稳妥地推进各项监管工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。"王兆星称。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)