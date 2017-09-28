中国金融：6月末对外净资产17,515亿美元，较3月末微升1.13%--外管局

路透北京9月28日 - 中国国家外汇管理局周四称，今年6月末，中国对外金融资产66,446亿美元，对外负债48,931亿美元，对外净资产17,515亿美元，较3月末均小幅上升。其中对外净资产环比上升1.13%。

外管局网站刊登的新闻稿称，在对外金融资产中，直接投资资产13,697亿美元，证券投资资产4,143亿美元，金融衍生工具资产60亿美元，其他投资资产17,042亿美元，储备资产31,504亿美元，分别占对外金融资产的21%、6%、0.1%、26%和47%.

在对外负债中，直接投资负债29,245亿美元，证券投资负债8,583亿美元，金融衍生工具负债49亿美元，其他投资负债11,054亿美元，分别占对外负债的60%、18%、0.1%和23%。

按SDR计值，2017年6月末，我国对外金融资产47,755亿SDR，对外负债35167亿SDR，对外净资产12,588亿SDR。

外管局此前发布数据显示，今年3月末，中国对外金融资产64,824亿美元，对外负债47,506亿美元。

为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2017年上半年中国国际收支报告》。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)