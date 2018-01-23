中国钢铁：上半年将开展专项检查，严防“地钢条”死灰复燃--工信部

路透北京1月23日 - 中国工信部等日前指出，防范“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能和已化解的过剩产能复产是今后一个时期去产能工作的重要任务，在强化督查机制的同时，将于2018年上半年对“地条钢”易发多发的地区，组织开展防范专项大检查，进一步巩固取缔“地条钢”成果。

工信部网站周二刊登新闻稿援引“钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议”称，由于“地条钢”生产工艺简单、隐蔽性较强，特别是随着钢材价格回升，获利空间加大，近期个别地区出现了顶风新上“地条钢”企业（加工点）事件，反映出防范“地条钢”死灰复燃的任务仍然十分艰巨。

“各地区要充分认识防范‘地条钢’死灰复燃的重要性、长期性、艰巨性和复杂性，始终保持高度警惕，始终保持零容忍的高压态势，采取更加严格的措施办法，严防‘地条钢’死灰复燃。”会议称。

新闻稿指出，部际联席会议将根据工作进展情况，采取召开督导会、进行约谈、赴实地检查等多种方式，对各地区防范‘地条钢’死灰复燃工作情况进行督促检查。

对瞒而不报、查处不及时不坚决、性质严重、影响恶劣的，将组成联合调查组进行核查，若违法违规行为属实，将上报国务院严肃追责问责。

会议强调，2018年是化解钢铁过剩产能的深化之年，要继续将处置“僵尸企业”作为重要抓手，科学确定全年目标任务，坚持市场化、法治化原则，严禁新增产能，防范“地条钢”死灰复燃和已化解的过剩产能复产，妥善安置职工，做好债务处置，大力推进兼并重组，将钢铁行业质量和效益提高到一个新的水平。

中国工业和信息化部此前表示，2018年将推进钢铁去产能各项工作，建立健全市场化、法治化取缔“地条钢”长效机制，严防“地条钢”死灰复燃，并督促各地做好产能置换工作，严禁新增钢铁产能。（完）

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