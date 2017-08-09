中国钢铁：河北上半年压减退出炼钢产能1,572万吨，全部取缔“地条钢”--省长

路透北京8月9日 - 中国河北省长许勤指出，今年上半年压减退出炼钢产能1,572万吨、炼铁1,408万吨，全部取缔“地条钢”，稳妥做好职工安置和债务化解工作。

他在接受新华专访时指出，河北把钢铁煤炭去产能作为河北的标志性战役，大力实施“6643”工程，严格落实环保、能耗、水耗、质量等6类严于国家的地方标准，倒逼过剩产能退出。2013年至2016年全省压减炼钢产能4,438万吨、炼铁4,376万吨，其中去年压减炼钢产能1,624万吨、炼铁1,761万吨。

他称，当前，河北正处在转型升级的关键当口和新旧动能接续的关键节点，迫切需要适应新常态，实现速度换挡、结构优化、动力转换。

“可以说，不加快推进供给侧结构性改革，河北的经济发展就难以为继，没有出路、没有未来。”许勤称。 他并强调，当前，河北既面临去产能、治污染、调结构等艰巨任务，也面临规划建设雄安新区、京津冀协同发展、北京携手张家口举办2022年冬奥会等重大战略机遇。

未来，河北将聚焦转型升级，聚焦改革创新，聚焦脱贫攻坚，推动“两翼”发展，即组织好雄安新区规划设计建设，带动冀中南乃至整个河北发展；精心做好2022年北京冬奥会筹办工作，带动冀北地区建设发展。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)