中国钢铁：行业产能利用率恢复到合理区间，但需警惕产能扩张冲动--中钢协

路透北京1月14日 - 新华社周六晚间报导援引中国钢铁工业协会2018年理事扩大会称，经过两年的持续推进去产能，钢铁行业产能严重过剩的矛盾得到有效缓解，钢铁企业产能利用率基本恢复到了合理区间。

报导援引中国钢铁工业协会会长靳伟并称，由于行业效益明显好转，企业融资环境有望改善，一些企业又萌生了产能扩张的念头。当前产能过剩的矛盾依然存在，尤其要警惕新一轮产能扩张的冲动。

“虽然两年来化解了超过1.15亿吨的产能，清除了‘地条钢’，去产能工作取得了阶段性成果，但基础还不牢固，特别是‘地条钢’死灰复燃、违法违规和一哄而上建电炉等，极有可能吞噬去产能成果。”靳伟说。

他介绍称，2017年中国钢铁市场环境明显改善，钢材价格合理回升，12月末钢材价格指数为121.8点，同比上涨22.4%，企业盈利能力增强，行业效益明显好转。

去年1-11月，中钢协会员钢铁企业累计实现销售收入3.35万亿元人民币，同比增长35.1%；实现利润1,578亿元，较上年增长3.6倍；企业平均销售利润率4.7%，提高了3.2个百分点，河钢等一批企业净利润超过100亿元，一些长期亏损的企业也实现扭亏为盈。（完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)