中国钢铁：部分机构对去产能等过度解读致期价及钢企股价“异动”--中钢协

路透北京8月10日 - 中国钢铁工业协会周四称，近期黑色系期货和钢铁上市公司股票价格“异动”，并非市场需求拉动或市场供给减少所致，而是部分机构对去产能、清除“地条钢”等因素进行了过度解读甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。

该协会官方公众号发布的公告并援引参会的钢铁企业代表称，考虑到市场供需关系以及下游用户的承受能力，不会任意抬高价格，也不愿意钢材价格大幅波动；钢企将积极维护行业平稳运行。

公告并指出，类似的情况在2017年初就已经出现过。2017年初，因为彻底取缔“地条钢”，市场上曾出现一波行情炒作，借以推高钢材现货、期货价格和进口铁矿石价格。

现在，市场上又出现拿环保政策说事的论调，以严厉的环保政策为依据虚拟出钢铁企业将大面积停产限产，从而引发供需双方对下半年钢材供需平衡的担忧。往深处想，这种炒作或将给化解钢铁过剩产能带来负面影响。

公告并援引钢铁企业代表称，近些年钢铁行业生产经营经验表明，钢材高价格并不意味着钢厂高利润，因为原燃料、辅料价格会随着钢材价格的上涨而大幅上涨，通常会超过钢材价格的上涨幅度，钢铁行业受这样的剪刀差之苦已经不止一次了。

“钢铁企业对行业平稳运行的渴望与期待超过相关各方，将会积极维护行业平稳运行。”公告称。

数据显示，螺纹钢期货今年以来累计上涨约66.7%，主力螺纹钢期货合约SRBcv1周三接近四年半最高水准。

中国环保部周一称，近日第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建八个中央环境保护督察组，分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)