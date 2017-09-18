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中国钢铁：钢企资产负债率同比有所降低，继续去产能和去杠杆--工信部
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2017年9月18日 / 凌晨1点03分 / 1 个月前

中国钢铁：钢企资产负债率同比有所降低，继续去产能和去杠杆--工信部

1 分钟阅读

路透北京9月18日 - 中国工信部有关负责人称，截至今年7月，大中型钢铁企业资产总额4.9万亿元人民币，同比增长5.65%；负债总额3.42万亿元，同比增5.23%；资产负债率同比有所降低，将继续推进钢企去产能和去杠杆。

人民日报周一援引该负责人在中国钢铁技术经济高端论坛上称，“随着供给侧改革的推进，钢铁行业效益得到改善，钢铁企业不断优化资产结构。钢铁行业负债率从今年3月比较高的水平，逐步下降。”

其并强调，要通过坚定推动去产能、国有企业改革、市场化法治化债转股、企业兼并重组等方式，继续推进钢铁企业去杠杆。 　　资料显示，中国大中型钢铁企业平均资产负债率从2008年突破60%以后逐年上升，在今年3月达到了近年来的高点。钢铁企业“高杠杆”造成了企业较高的财务负担。

2016年大中型钢铁企业吨钢财务费用约为141元，在钢铁行业供给侧改革的政策支持下，今年1-7月，大中型钢铁企业吨钢财务费用约为130元，降幅较明显。

今年3月中国钢铁工业协会召开的行业会议提出，要用五年的时间使会员企业的资产负债率由目前的70%下降到60%左右。

据统计，截至2017年3月底，中国钢铁行业资产负债率高达69.97%，高于2016年69.6%的平均负债率；而在过去的16年时间里，钢铁行业平均负债率已从48.92%上升至69.6%。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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