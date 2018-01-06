中朝贸易：周六起限制对朝出口原油和油品，禁止进口部分农产品--商务部

路透北京1月6日 - 中国商务部周五稍晚称，为执行联合国安理会第2397号决议，将自1月6日（周六）起全面禁止对朝鲜出口铁、钢和其他金属、工业机械、运输车辆；并限制对其出口原油及精炼石油产品。

商务部网站刊登的公告并称，自1月6日起，全面禁止自朝鲜进口部分粮食和农产品、包括菱镁矿和氧化镁在内的泥土和石料、木材、机械、电气设备和船只。

商务部称，根据安理会决议，自2017年12月23日至2018年12月22日及之后的每12个月期间内，各国对朝原油出口不得超过400万桶或52.5万吨。

另外，自2018年1月1日至2018年12月31日，联合国各成员国对朝鲜出口精炼石油产品不超过50万桶；当接近数量上限时，中国政府主管部门将根据出口情况发布公告，暂停当年对朝鲜出口精炼石油产品。

进口方面，在联合国决议通过日（12月23日，不含当日）之前已签订书面贸易合同且在2018年1月22日24时前办理完毕海关进口手续的，可予以放行。

自2018年1月23日零时起，不再办理上述产品进口手续（包括海关已接受申报但尚未办理口岸放行手续的货物），此后进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。

中国商务部周二称，近日联合国安理会通过第2397号决议，规定2018年1月1日起各成员国每年对朝鲜出口精炼石油产品不得超过50万桶（约合6万吨），中方将按照中国有关法律，继续全面、准确、认真、严格执行安理会对朝鲜制裁决议。（完）

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