中欧贸易：欧盟启动对中国进口电动自行车调查，中方提出警告

路透北京/布鲁塞尔10月20日 - 欧盟执委会周五启动对中国进口电动自行车的调查，促使中国警告欧洲不要走向贸易保护主义。

之前欧盟已对中国出口商品启动了一系列调查，涉及从太阳能面板到钢铁等。

欧盟自行车制造商协会(EBMA)9月申诉称，中国企业有时以低于生产成本的价格向欧盟市场大举销售踏动式电动自行车(pedal-assist e-bikes).

欧盟执委会表示，有充分证据证明，有理由启动长达15个月的反倾销调查。

中国商务部表示，将坚决捍卫本土企业的权益，并敦促欧盟遵守世界贸易组织规则。

“中国政府将密切关注案件进展，采取必要措施坚决捍卫中国企业的正当权益，”商务部贸易救济调查局局长王贺军在声明中称。

他警告欧盟不要将电动自行车案发展成为新的贸易保护案例。

EBMA秘书长Moreno Fioravanti在声明中称，他强烈欢迎欧盟展开调查，该协会之前还要求欧盟执委会对中国电动自行车进口进行注册。这将使得反倾销关税征收具有追溯效力。

该协会还希望对中国政府提供的支持进行相关的补贴调查。

该协会说，2016年中国自行车在欧盟销售超过43万辆，较前一年增长40%，预计这一数字到2017年将升至约80万辆。

“如果不阻止这种倾销做法，中国将迅速垄断欧洲的电动自行车市场，”Fioravanti说。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)