中法关系：两国将加强贸易投资和产业合作，深化金融合作--联合说明

路透北京12月1日 - 中国财政部网站周五刊登第五次中法高级别经济财金对话联合情况说明，称两国将共同推动宏观经济政策合作和全球经济治理进程、加强贸易投资和产业合作、深化金融合作，以及应对气候变化和基础设施投融资相关的全球性挑战。

双方在贸易投资和产业合作领域达成的共识包括：促进全球贸易自由化、提升双边贸易水平、清除贸易障碍、扩大市场开放和市场自由化、保护知识产权等，在金融领域达成的共识包括鼓励在两国发行人民币债券、扩大债券市场开放、增进金融监管交流和金融基础设施合作等。

以下为中法双方在贸易投资和产业合作领域的重要共识：

双方重申在互惠互利和非歧视原则基础上坚持自由公平贸易。双方同意将继续致力于提升双边贸易水平，努力清除贸易障碍，扩大出口。双方同意将建立中法企业家委员会机制，搭建重要合作领域企业家建言献策的平台。 农产品贸易方面，中方承诺于2017年底前提交中国国家认证认可监督管理委员会2015年11月对法国猪肉及婴儿配方奶粉企业的考察报告，并批准符合要求的企业在华注册。同意法国产品进入中国饲料市场。中方愿意加快法国牛肉输华市场准入程序。 双方欢迎能够创造就业和促进增长的外商直接投资。中国重申愿意实施有效步骤推进市场自由化。中国将全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，凡在中国境内注册的企业，都会一视同仁、平等对待。 双方同意进一步加强在知识产权领域的双边合作和相互理解，加强在知识产权保护和执法方面的合作。 双方同意进一步加强出口管制领域的交流与合作，便利和扩大双边高技术贸易。双方重视核燃料闭式循环在核能可持续发展中的重要作用，同意就中国的后处理/再循环工厂项目努力加强磋商，并将尽快完成交易谈判。双方将继续加强在风电、太阳能等可再生能源领域的合作，共同推进两国低碳经济的发展。 中国和法国正在实施跨行业战略——《中国制造2025》和“未来工业”计划，以促进创新，加快各自产业的现代化和数字化。 双方强调航空工业领域互利互惠的双边合作，双方支持空客与其中方合作伙伴就进一步推动包括A330、A350和A380在内的宽体机合作展开讨论。双方将进一步推动中法航天领域的后续合作，促进中法航天合作可持续发展。 双方同意在互惠互利的基础上，依照中国、欧盟和法国的法律，促进实施双方企业在汽车领域开发的技术解决方案，包括电驱动系统和技术。双方欢迎汽车工业双边工作组的最近一次会议。法国和中国也强调在交流新能源汽车和自动驾驶法规方面的共同兴趣，并期待在下次双边会议中深化相关讨论。

以下为中法在金融领域达成的重要共识： 双方欢迎中法各类发行主体在中国在岸市场和法国离岸市场发行人民币计价债券。双方鼓励法国机构投资者和企业利用双方金融机构在巴黎提供的人民币计价的银行和金融服务，进一步参与离岸人民币业务。双方积极鼓励中国金融机构和企业在巴黎离岸发行更多人民币计价证券。 双方鼓励中国银行间和交易所市场的中介机构及金融市场基础设施，如中国外汇交易中心（CFETS）、上海清算所、沪深交易所、中央结算公司（CCDC）等，利用巴黎中介机构作为欧元区人民币业务的枢纽, 通过与法国中介机构和金融市场基础设施的合作,参与欧洲离岸人民币市场的发展。双方鼓励各自市场参与者在发行离岸人民币证券时使用由中国市场基础设施和诸如泛欧交易所（Euronext）、法国欧洲清算所（Euroclear France）等法国市场基础设施合作提供的服务。 法方认识到熊猫债市场的巨大潜力，并将鼓励法国机构发行熊猫债。鼓励中国金融机构和企业利用巴黎金融中心在欧元区的领先地位发行欧元债。 双方同意继续合作帮助法国投资者充分利用QFII和RQFII制度安排。特别是，中方欢迎更多法国机构申请RQFII资质，并同意适时增加法国的RQFII额度。双中方欢迎符合条件的法国银行备案成为QFII托管人，以便开展境内托管业务并增加在中国的证券投资，特别是股票投资。 中方欢迎法国监管机构部分豁免对中资银行巴黎分行的审慎监管要求。基于对等原则，在法资银行在华分行适用相关审慎监管要求的情况下，法方可考虑进一步豁免关于资本充足率的审慎监管要求。 双方重申承诺将在双边和国际论坛加强合作，对金融体系风险与脆弱性进行有效评估与监测。中国证监会和法国金融市场管理局同意分享市场监管和执法经验，防范打击市场滥用行为。 双方同意增进对彼此资产管理行业和相关监管制度的沟通与了解，为适时推动中国与法国的基金互认创造良好条件。双方承诺进一步便利两国行业机构在对方国家设立资产管理公司。双方欢迎法国资产管理公司在中国设立的外商独资公司向中国证券基金协会备案成为私募基金管理人。

双方同意在互相尊重主权和对方国内法律法规的前提下，推动双边审计监管合作。中法监管机构同意就双边审计监管安排达成一致，旨在促进债券市场联通，推动跨境债券发行。 双方愿在行为监管和消费者保护等重要问题上进一步加强沟通与合作，包括行为监管框架和工具、第三方争议处理机制、金融知识与教育、金融消费者保护评估以及金融科技背景下的消费者保护。 中国人民银行和法兰西银行同意加强支付系统合作。 双方将进一步加强场外衍生品市场监管方面的合作，包括通过中国相关机构和欧洲清算所（Euroclear）的合作加强跨境抵押品管理服务，推动中欧达成合格中央对手方的监管互认，分享场外衍生品市场发展和监管经验等。 双方支持创新型中小企业发展，鼓励深交所与泛欧交易所在中小企业市场融资方面卓有成效的合作。 双方鼓励中国人民银行反洗钱监测分析中心与法国财政部金融情报中心在反洗钱和反恐融资等金融情报交换方面加强合作。双方鼓励金融情报部门视情跟进，以促进更深入的相互了解并促进合作。（完）

欲览详情，请点选财政部网站：here (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)