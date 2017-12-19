中港个股：万科携子公司再参与设立投资基金，出资总额近60亿元

路透上海12月19日 - 继参与设立物流地产投资基金后，中国大型地产企业--万科企业股份有限公司周二公告称，公司与全资子公司盈达投资入伙深圳金晟硕庆创业投资中心和该基金的子基金苏州金晟硕丰投资中心，万科方面认缴出资总额近60亿元人民币。

公告显示，深圳金晟硕庆创业投资中心的合伙人共有五名，除了万科及其子公司盈达投资外，还有深圳金晟硕业资产管理股份有限公司、工银（深圳）股权投资基金合伙企业、工银（重庆）股权投资基金合伙企业。

“公司及下属子公司以自有资金参与设立投资基金，主要目的是为了整合合作各方的专业力量与资源优势，通过专业管理和市场化运作，增强投资与管理的能力，提高资金利用效率和持续盈利能力，促进公司的稳定发展，”万科称。

该基金初始规模100亿元，工银（深圳）认缴49.04亿元，工银（重庆）认缴0.96亿元，万科认缴出资金额50亿元，两名普通合伙人金晟资产和盈达投资各认缴100万元。子基金募集规模为22.95亿元，其中国元证券认缴9.55亿元，母基金认缴3.83亿元，深圳万科认缴9.55亿元。

公告还称，该基金拟通过投资子基金或直接投资于金融机构及其他机构的存量资产盘活类标的和企业转型升级过程中的资产整合、股权重组、企业并购类标的，以资产和股权收购转让及存量资产盘活收益作为基金的收益来源（以承接金融机构推介的项目为主）。

万科10月曾公告称，旗下子公司深圳市万科产业园投资公司拟参与设立一只专业物流地产投资基金，该基金认缴出资总额为60亿元。（完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)