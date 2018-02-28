中港个股：中信银行调整北京住房抵押贷业务，称不影响正常购房信贷需求

路透北京2月28日 - 针对媒体有关中信暂停北京地区住房抵押贷款的报导，中信银行总行营业部周三对媒体回应称，该行坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，对北京地区相关产品的信贷政策及时进行调整、传导、落地，并称该调整不会影响正常的购房信贷需求。但并未公布调整细节。

“为保障北京市房地产调控工作的顺利进行，我行调整相关业务的审批政策，确保我行信贷资金真实用于个人客户的企业经营和生活消费，严格落实差别化住房信贷政策，严防信贷资金违规流入房地产市场。”该行称，“该项调整不会影响北京市居民及企业的正常购房信贷需求。”

有接近该行总行营业部人士对路透表示，其目前住房抵押贷款中仅可开展法人经营贷业务，其他种类的住房抵押贷款业务都不批。

“只能做法人经营贷，因为最近在出新的政策，文件没下来之前都不会批，”该人士称。住房抵押贷款是指用住房做抵押，其所获得的贷款可用于消费或经营；其中，法人经营贷是指企业法人将其所拥有的住房抵押，银行给予该企业的经营性资金。

中信银行A股周三收跌2.7%，报6.84元人民币，过去一个月累计跌幅4.6%。

中国国内媒体财新网今日稍早报道称，中信银行暂停了北京地区200万元人民币以上个人住房抵押贷业务。彭博则称该行叫停发放北京地区住房抵押贷款。

北京银监局此前在辖内银行业监督管理工作会议上明确，今年要以“房住不炒”为目标，严防各路资金违规进入房地产市场，并将对房地产贷款增速过快、占比过高的机构加大检查力度。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)