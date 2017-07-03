中港个股：中国中车拟出资3亿元参与千亿级的央企国创投资引导基金

路透上海7月3日 - 中国最大轨道车辆生产商--中国中车周一盘后公告称，拟由全资子公司中车资本管理公司出资3亿元人民币，参与设立规模逾一千亿元的中央企业国创投资引导基金（有限合伙），其中中车资本首期出资9,000万元。

央企国创投资基金认缴总规模为1,139亿元，其中首期出资341.7亿元。基金的出资人除中车资本外，还包括航天投资控股公司、中国保险投资基金、中信信托公司、渤海汇金证券资产管理公司、工银瑞信投资管理公司、北京顺义科技创新公司以及国新国同（浙江）投资基金合伙企业等，其中中国保险基金、中信信托和渤海汇金分别出资300亿元。

全体合伙人分三次缴付出资，在第一期资金投资完成70%后，合伙人缴付第二期出资。基金主要投资领域包括：航天、核能、船舶等军民融合产业、高铁装备、先进电网装备、新一代信息技术、清洁能源及新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物、节能环保等领域。

公告显示，该基金将在全球范围内寻找优质投资标的，投资标的处于具有技术优势和深厚积累的战略性新兴产业领域，具备国内领先、国际一流的技术水平，具有较强的产业带动效应，原则上单个项目投资额最高不超过基金当期规模的10%；预期年化投资收益率不低于 10%。

基金投资的中央企业创新基金，在该基金分配收益时，基金同时获得收益，也可通过转让基金投资份额的方式实现退出；基金直接投资的项目，主要通过IPO（首次公开发行）上市或注入上市公司、股权转让、股权回购等方式实现退出。

国务院国资委5月中宣布，总规模1,500亿元的中央企业国创投资引导基金日前成立，基金首期规模1,139亿元，由部分央企、银行和北京市政府等发起设立。由投资引导基金、产业发展基金、企业创新基金三个层次组成的中央企业创新发展基金系正在快速形成。但国资委未披露更多细节。

中国中车A股周一收报10.10元，跌0.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)