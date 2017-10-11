中港个股：中国交建子公司参与设立路桥并购基金，基金规模120亿元

路透上海10月11日 - 中国交通建设股份有限公司周二晚发布公告称，多家子公司参与发起设立中交路桥并购合伙基金，其中中交路桥并购合伙基金壹号的设立总规模为120亿元人民币，中国交建子公司合计认购基金份额不超过48亿元。

公告称，中国交建下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司与中交资产管理公司拟共同合作，并联合拟投资项目原股东方和金融机构共同发起设立并购系列合伙基金，即并购基金壹号和并购基金贰号，中国交建通过参与设立基金、认购基金份额的方式进行PPP（政府与社会资本合作）项目的投资。

并购基金壹号由中交基金和交通银行指定机构担任基金管理人，基金有限合伙人为交银国际信托有限公司和中交资管等七家中国交建子公司，其中交银国投认缴71.995亿元份额。并购基金贰号设立总规模为0.31亿元，中交基金担任基金管理人，中交资管为有限合伙人，两者分别认缴50万元和3,050万元份额。

中国交建称，本次投资有利于把握高速公路行业投资机遇，引入资金共同对运营资产进行培养开发、资产整合、提供价值，有利于充分发挥各方资源优势，甄选优质项目，通过专业化运营，挖掘产业价值，实现产业基金高效的投融资运作。

中国交建A股周二收报15.39元，过去一个月累计下跌1.9%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)