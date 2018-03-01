中港个股：中国外运拟换股合并子公司外运发展并在上证所上市

路透上海3月1日 - 中外运空运发展股份有限公司周三晚公告称，公司控股股东中国外运拟换股吸收合并外运发展，并将申请在上海证交所上市。

公告显示，中国外运拟向外运发展除中国外运以外的所有股东发行中国外运A股股票，以交换其所持有的外运发展股票。外运发展和中国外运的换股价格分别为每股20.63元人民币和5.32元，换股比例为每股外运发展可换得3.8778股中国外运A股。按该比例，中国外运将发行13.71亿股A股。

中国外运目前持有外运发展60.95%股权。合并完成后，中国外运作为存续公司，将通过接收方承继及承接外运发展的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，外运发展终止上市并注销法人资格。

中国外运的大股东外运长航集团和招商局集团持有的中国外运原内资股将转换为A股并申请在上交所上市流通。外运长航集团是招商局集团的全资子公司，后者是中国外运的实际控制人。

招商局集团将向外运发展的异议股东提供现金选择权，每股价格为17.28元，较其前20个交易日均价溢价2.19%。同时，中国外运将有权安排任何其他方收购异议股东要求售出的中国外运H股。

中国外运的财务顾问是中信证券和招商证券，外运发展的财务顾问为中银国际证券。

中国外运是国内具有领先地位的综合物流供应商，主营业务包括货运代理、专业物流、仓储与码头服务、物流设备租赁等，是国内最大货运代理公司。而外运发展是中国外运旗下从事现代物流业务的核心企业，目前主营业务分为货运代理、电商物流和专业物流三大板块。

外运发展自1月2日起停牌，因招商局集团筹划相关合并事项，停牌前收报17.28元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。中国外运周三收报4.35港元。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)