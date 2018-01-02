中港个股：中国平安将启动总公益投入100亿元的三村建设工程--董事长

路透香港1月2日 - 中国第二大寿险公司--中国平安董事长马明哲称，集团将正式启动总公益投入为100亿元人民币的“三村建设工程”，面向“村官、村医、村教”三个方向，实施产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫。

他近日向全体员工发表2018年元旦致辞时指出，以公司成立30周年为契机启动的三村建设工程，其中，平安将透过“村官”计划为全国所有贫困地区的村干部提供1,000亿元免息贷款，将“输血”扶贫转变为“造血”扶贫，帮助贫困乡村产业升级，实现根本性脱贫。

此外，平安将透过“村医”计划在贫困地区新建和升级1,000家乡村诊所，完善乡村诊所认证标准、医疗设施，改善诊疗条件。并将通过旗下“平安好医生”等线上平台，为全国10,000名贫困偏远地区的乡村医生，提供现场专项课程、远端培训和义务讲座等，提升乡村医疗服务能力，提高贫困地区农民健康水准。

至于“村教”计划，涉及在全国1,000所贫困地区的乡村小学提供图书馆和电教室等硬体设施，改善教学条件，积极组织支教活动。同时，将打造专门的村教扶贫互联网平台，为全国10,000名贫困偏远地区的乡村教师，提供现场专项课程、远端培训和义务讲座等，提升乡村小学的教学和管理能力，提高贫困学生受教育水准。

中国平安2017年首三季净利为663.18亿元，同比增长17.4%；其中第三季净利为228.91亿元，同比增45.5%，受惠寿险及健康险业务增长。（完）