中港个股：中国船舶和中船防务启动债转股第二步，定增回购子公司股权

路透上海2月27日 - 中国船舶工业集团旗下两上市公司--中国船舶和中船防务启动其市场化债转股的第二步，拟以定向增发股份的形式回购多位投资人所持其子公司股权，融资额分别达54亿元人民币和48亿元。

该债转股计划的第一步是华融瑞通股权投资公司、新华保险等多位投资人上月对中国船舶和中船防务共四家子公司以债权或现金进行增资，增资额分别为54亿元和48亿元。新公布的定向增发计划则是将这些投资人所持子公司股权转化为上市公司股权。

中国船舶公告称，拟向华融瑞通、新华保险、国有企业结构调整基金、太保财险、中国人寿、中国财险、工银投资和东富天恒等八位投资人发行约2.46亿A股，每股发行价21.98元，以收购这些投资人合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权，从而全资拥有这两家船舶子公司。

华融瑞通为中国华融资产旗下市场化债转股的战略平台，工银投资为工商银行旗下市场化债转股机构，东富天恒为中国东方资产管理公司投资的私募基金。

中防船务公告显示，公司将向新华保险、国企结构调整基金、太保财险、中国人寿、中国财险、华融瑞通、中原资产、东富天恒和工银投资发行约1.97亿A股股份，每股发行价为24.33元，以收购这些投资人持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权。

先参与子公司增资再转换成上市公司股份的债转股模式已有多例，例如中国重工已实施该计划，中国铝业亦已公布类似方案。

中国船舶和中船防务A股因筹划重大资产重组，去年9月末开始停牌，停牌前分别收报24.67元和26.66元。因上证所需对重组材料事后审核，两公司股票将继续停牌。（完） (发稿 林琦 ;审校 杨淑祯)