中港个股：中国铝业四家子公司引入信达等实施债转股，增资额126亿元

路透上海12月5日 - 中国铝业股份有限公司周一晚公告称，旗下四家全资子公司拟引入信达资产、中国人寿等八家投资者，实施市场化债转股，增资总额达126亿元人民币。

公告显示，此次参与增资的机构还包括华融资产旗下华融瑞通股权投资公司、具中国平安背景的深圳市招平中铝投资中心、中国太保旗下太保寿险以及中国银行、工商银行、农业银行三家国有大行旗下市场化债转股实施机构。

公告称，中铝的中铝山东、中州铝业、包头铝业和中铝矿业，将通过债权直接转为股权和现金增资偿还债务两种方式债转股，可减少这四家公司负债金额126亿元，财务状况获得显著改善。本次增资是公司实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率的重要举措。

各方约定，在增资日后12个月内，上述投资者与中国铝业将共同寻求启动由中国铝业向这些投资者定向发行股票，以收购这些投资者持有的标的公司股权。

公告指出，通过本次增资，中铝这四家子公司的资产负债率将显著下降，其中中铝矿业的资产负债率可从90.95%降低至约25.90%。在中国铝业这个层面，增资后可使其合并口径资产负债率由三季度末的72.22%降至66%。

中国铝业A股自9月中开始停牌，筹划发行股份购买资产事项，停牌前收报8.09元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)