中港个股：中国铝业旗下五公司拟引第三方投资者，增资额不超160亿元

路透上海10月27日 - 中国铝业股份有限公司周四晚刊登公告称，旗下五家全资子公司拟引入第三方投资者增资，预计增资额不超过160亿元人民币。

公告指出，这五家子公司包括中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司、包头铝业有限公司、中铝矿业有限公司及中国铝业甘肃铝电有限责任公司。在这五家企业范围内，中国铝业将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分企业进行增资。

增资后各股东持股比例以各家企业于评估基准日8月31日经评估的净资产最终确定，中国铝业在增资后仍将拥有上述企业的实质控制权。目前中国铝业正在履行相关内部决策程序，公司尚未与任何第三方投资者签署对有关所属企业的增资协议。

中国铝业称，本次交易是为了贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补” 的政策精神，对企业良性发展具有重要意义。公司引入第三方投资者对所属企业进行增资。通过本次增资，公司资产负债率将明显下降，杠杆率高的问题将得到有效改善。

中国铝业同时公布三季报，前三季实现净利13.56亿元，同比增长9.9倍，每股收益0.09元。

中国铝业因筹划重大事项，A股自9月中开始停牌，停牌前收报8.09元。H股周四收报6.72港元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)