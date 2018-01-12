中港个股：中石化油服订立10亿元融资租赁合同，以缓解流动资金压力

路透香港1月12日 - 中国石化集团的分支--中石化油服称，与母公司旗下企业订立一项价值10亿元人民币的融资租赁合同，以缓解流动资金压力。

据周四晚间公告，中石化油服间接全资附属公司胜利石油工程公司作为承租人，向作为出租人的太平石化金融租赁出售并租回10亿元的资产，租赁利息按固定利率4%计算即约1.74亿元，总租金约11.74亿元，租赁期为8年。

本次租赁的资产涉及117项机器及设备，主要包括用于钻井及井下作业的若干机器及设备。中石化油服表示，“通过融资租赁合同有利于优化本集团资产负债结构，增加长期借款比例，盘活现有资产，切实缓解流动资金压力，并降低本集团的资金成本及拓宽融资渠道。”

公告指出，胜利石油工程通过融资租赁合同所取得的资金，其中60%将用于国内外盈利能力较好的项目，如沙特、科威特市场的新招标项目等。

中国石化集团持有中石化油服65.22%股份。太平石化金融租赁则为中国石化集团与中国太平旗下太平人寿保险各占50%股权的合资公司。

中石化油服主要业务包括地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设。鉴于国内外油公司对上游支出保持审慎，油田服务行业挑战仍在，并拖累中石化油服业绩表现。按中国会计准则，该公司于2017年前三季净亏损33.06亿元，上年同期净亏损88.58亿元。

本地时间11:34，中石化油服H股升1.47%，报1.38港元；A股亦升1.03%，报2.93元。（完）

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