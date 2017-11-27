中港个股：协鑫集成拟收购协鑫新能源10.01%股权，成其第二大股东

路透上海11月27日 - 中国光伏行业系统集成服务商--协鑫集成上周六公告称，拟出资约10.5亿港元(折合人民币约8.86亿元)，收购光伏电站运营商协鑫新能源 19.1亿股股票，占其全部已发行股份的10.01%。交易完成后，该公司将成为协鑫新能源的第二大股东。

具体来看，协鑫集成拟按照每股0.55港元的价格，收购海通国际下属Haitong International New Energy VIII Limited持有的18.45亿股协鑫新能源股票，及Sum Tai Holdings Limited持有的6,500万股。协鑫新能源目前第一大股东为保利协鑫下属杰泰环球。

保利协鑫、协鑫集成与协鑫新能源共同的母公司为国内最大的民营光伏发电公司--协鑫集团，其光伏业务涵盖多晶硅-长晶-硅片-电池片-组件-电站的光伏全产业链；三家上市平台分别从事上中下游业务。

协鑫新能源上周五收报0.740港元，最近一个月上涨34.5%。公告显示，本次收购作价以标的公司二级市场价格为基础，并考虑到协议转让给予一定的折价后，经交易双方协商确定。

协鑫集成表示，投资下游光伏电站业务，符合公司围绕新能源行业进行资产或者资本整合的战略；通过投资下游光伏电站业务，配合公司快速发展的EPC业务，能够为全球客户设计前沿最优化的智慧综合能源解决方案。

协鑫集成上周五收报3.90元，最近一个月下跌7.8%。（完）

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