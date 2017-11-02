中港个股：复星医药拟最多9,800万美元收购台湾汉霖生技余下近七成股份

路透香港11月2日 - 上海复星医药周四称，拟以不超过9,800万美元收购台湾汉霖生技余下近七成的股份。

现时复星医药的附属公司复宏汉霖持有汉霖生技约30.75%权益，复宏汉霖拟分别向自然人股东及法人股东收购其所持118.8万股及5,286万股汉霖生技股份，交易完成后，汉霖生技将成为复宏汉霖的全资附属公司。

复星医药表示，此举有利于进一步提升该集团国际化研发能力，加强药品制造与研发业务的核心竞争能力，巩固集团在单克隆抗体产业之行业领先地位。

交易的先决条件包括但不限于台湾经济部投资审议委员会、上海市发改委、上海市商务委员会及国家外管局上海市分局之备案/核准。自然人股东售股之最晚交割日为2017年12月31日，法人股东售股最晚交割日为转让协议签署之日起届满一年之日。

汉霖生技主要致力于应用创新技术，进行创新型单株抗体、双功能抗体与抗体药物复合体的研发。

复宏汉霖则为主要致力于应用前沿技术进行单克隆抗体生物类似药、生物改良药以及创新单抗体的研发及产业化。

复星医药H股周四收跌1.9%，报38.7港元；A股则升2%，报40.79元人民币。（完）

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