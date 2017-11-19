中港个股：建行广东分行将设广东建信住房租赁发展基金，规模500亿元元

路透北京11月19日 - 新华社报导称，“十三五”期间，中国建设银行广东分行将向广东省内住房租赁市场参与主体提供不少于2,000亿元人民币的专项贷款资金，并设立500亿元规模的广东建信住房租赁发展基金支持住房租赁市场发展。同时联合33家房企推出300万套租赁房源，助力广东“安居梦”。

报导援引发展住房租赁市场圆桌论坛称，“十三五”期间（2016-2020年），建行广东省分行将向广东省内住房租赁市场参与主体提供专项贷款资金。其中，公司类住房租赁贷款最长期限为25年，用于企业的租赁住房建设、购买房源用于租赁、支付租金、改造装修房屋等全生命周期的金融需求。

同时，建行广东省分行还推动设立广东建信住房租赁发展基金。该基金专门用于支持租赁住房开发建设及开展住房租赁相关资产证券化业务，为广东住房租赁市场加快发展持续“输血”。

此外，重庆市国土房管局和中国建设银行重庆市分行签署战略合作协议，双方将联手加快住房租赁信息服务平台建设，为住房租赁企业和个人租赁双方提供1,000亿元综合融资，提供住房租赁全流程服务，加快推动重庆住房租赁市场发展。

重庆市国土房管局局长董建国介绍，重庆市住房租赁市场已初具规模，但还存在专业化、规模化住房租赁市场供给主体发育不充分、住房租赁管理服务信息化程度不高等问题。此次政府部门和银行进行合作，有利于实现以智能化为引领的“互联网＋住房租赁”模式；有利于推动重庆住房租赁市场规范发展。

中国国有大行正加速进入住房租赁市场。以资产计中国第二大银行--建设银行此前称，该行深圳分行已与万科、恒大等房地产公司，以及比亚迪、方大集团等11家企事业单位举行住房租赁战略合作签约仪式，共推出5,481套长租房源。

以资产计中国第四大银行--中国银行此前称，该行厦门分行近日与厦门市国土资源与房产管理局签署战略合作协议，在住房租赁市场相关的土地供应、试点租赁住房建设、租赁管理平台建设、住房租赁金融创新等领域开展合作。

国家主席习近平在十九大报告中强调，坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)