中港个股：深地铁前海国际发展65%股权挂牌出让，媒体称万科会参与竞买

路透上海10月24日 - 曾是中国大型房企万科收购目标的深圳地铁前海国际发展公司，再次成为转让标的，该公司65%股权近日被挂牌出让。据国内媒体最新报导，万科会积极参与竞买。

据深圳联合产权交易所周一公告，深圳地铁集团挂牌出让全资子公司深地铁前海国际的65%股权，要求受让方需为中国境内具房地产开发一级资质的企业，并拥有大型综合体项目及轨道交通上盖物业项目建设经验。

本次出让不接受联合体，意向受让方需缴纳竞买保证金50亿元人民币。

联交所资料显示，截至9月30日，前海国际的所有者权益236.17亿元。其拥有的主要资产为安托山项目和前海枢纽两个地铁上盖项目。

证券日报官网周二引述万科相关人士的话称，“前海国际的股权转让是一次公开交易，万科对于市场上好的投资机会，都愿意积极主动参与。”

在前两年的万科股权大战中，深地铁集团曾计划将深地铁前海国际以456亿元价格注入万科，万科定向增发A股作为对价，深地铁借此可以成为万科第一大股东。但该计划遭万科当时的两大股东华润和宝能的反对，未能成行。

今年1月，深地铁集团通过受让华润和中国恒大所持万科股权，一举成为万科第一大股东。

万科A周二早盘报26.88元，涨0.95元或3.66%。（完）