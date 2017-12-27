中港社会：广深港高铁西九龙站内地口岸区由内地依法实施管辖--全国人大

路透北京12月27日 - 新华社周三报导，全国人大常委会今日下午批准“关于在广深港高铁西九龙站设立口岸实施“一地两检”的合作安排”，并决定西九龙站内地口岸区的设立及具体范围由国务院批准，且自启用之日起，由内地依照内地法律和《合作安排》实施管辖。

新华报导援引全国人大常委会决定并称，在西九龙站设立内地口岸区，不改变香港特别行政区行政区域范围，不影响香港特别行政区依法享有高度自治权，不减损香港特别行政区居民依法享有的权利和自由。

“西九龙站内地口岸区自启用之日起，由内地依照内地法律和《合作安排》实施管辖，并派驻出入境边防检查机关、海关、检验检疫机构、口岸综合管理机构和铁路公安机关依法履行职责，上述机构及其人员不在西九龙站内地口岸区以外区域执法。”报导称。

会议指出，为确保广深港高铁香港段的运输、经济和社会效益，在西九龙站实施“一地两检”，设立内地口岸区，专门用于高铁乘客及其随身物品和行李的通关查验，是必要的；《合作安排》符合“一国两制”方针，符合宪法和香港特别行政区基本法。

而且，在西九龙站实施“一地两检”，符合香港特别行政区基本法关于香港特别行政区政府应当制定适当政策促进和协调各行业发展、提供适当的经济和法律环境促进经济发展等规定，符合“一国两制”方针和香港特别行政区基本法的根本宗旨。

西九龙站口岸启用后，对《合作安排》如有修改，由国务院批准，并报全国人大常委会备案。（完） (发稿 许菁；审校 乔艳红)