中港股业绩：中兴通讯前三季净利增长36.58%，主因投资收益大增

路透上海10月27日 - 中国大型通信设备企业--中兴通讯周四晚公布三季报，前三季实现净利39.05亿元人民币，同比增长36.58%；主要原因之一即是投资收益大幅增加。

季报称，前三季公司实现营业收入765.80亿元，同比增长7.01%，主要是由于国内4G系统产品、国内固网接入和承载系统、国际手机产品及国内家庭终端产品营业收入同比增长所致。公司前三季每股收益为0.93元。

前三季公司实现投资收益23.15亿元，同比增长146.91%，季报解释是因处置努比亚部分股权投资产生收益所致。

7月底，中兴通讯公告称，以7.272亿元向南昌高新新产业投资公司转让努比亚技术公司10.1%股权，转让后，中兴通讯对努比亚的持股降49.9%，后者不再纳入中兴通讯合并报表范围。中兴通讯当时预计，出售该部分股权可产生税前投资收益约4亿元，剩余所持股权按公允价值重估产生投资收益约12.8亿元-20亿元之间。

展望未来，中兴通讯将进一步聚焦优质客户，不断提升客户满意度；坚持技术领先，持续加大5G等核心产品研发投入；抓住全球电信市场技术和格局变化的机遇，坚定地提高市场占有率，提升全球市场地位；将人才、合规和内控作为发展的根本，以实现集团的稳健和可持续发展。

中兴通讯A股周四收报30元人民币，过去一个月累计涨12.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)