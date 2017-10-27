中港股业绩：交通银行前三季净利同比增长3.5%，净息差企稳

路透上海10月27日 - 中国大型国有商业银行--交通银行周五晚公布三季报，前三季实现净利544.19亿元人民币，同比增长3.5%；影响银行利息收入的主要因素之一--净息差继续企稳。

三季报显示，前三季交行利息净收入为948.37亿元，同比下降5.88%；手续费及佣金净收入达306.08亿元，同比增5.92%。前三季每股收益为0.7元。

前三季，交行净利息收益率为1.57%，同比下降34个基点，但与上半年持平。

交行副行长吴伟在8月中期业绩发布会上曾表示，上半年面临复杂的利率环境，负债端成本上升较快，而且为了更好服务实体经济，该行的放贷成本有所降低，这导致息差承受很大压力。不过二季度该行息差已经企稳。下半年交行将动态优化资产负债配置策略，有望稳住息差甚至扩大息差。

从主要财务指标来看，截止9月底，交行减值贷款率为1.51%，较去年底微降0.01个百分点；贷款减值损失为214.90亿元，同比增长2.31%；拨备覆盖率为151.06%。

资本充足率为13.98%，较去年底下降0.04个百分点；一级资本充足率为11.84%，下降0.32个百分点，但均满足监管要求。

交行在新闻稿中指出，前三季度，交行坚持总体审慎风险偏好，强化全面风险管控，严守风险底线，资产管控进一步取得积极成效。在当前环境中，交行稳健经营的优势逐渐凸显。

交行A股周五收报6.28元，涨0.48%。（完）

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