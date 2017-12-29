中港证券：两地证监会就期货市场监管执法签署谅解备忘录

路透香港12月29日 - 香港证监会周五称，与中国证监会就期货市场的监管及执法合作签署谅解备忘录，以推动两地市场健康发展。

香港证监会并称，《有关期货事宜的监管及执法合作备忘录》有利于加强双方在跨境衍生品、期货交易所、期货经营机构及从业人员等方面的监管协作、执法合作及信息交流，有助于推动内地与香港期货市场的健康发展。

中国证监会和香港证监会曾于1995年7月签订一份监管合作备忘录，以便双方交换信息及提供协助。考虑到近年来两地期货市场之间的联系日趋紧密，以及双方监管合作的现实需要，中国证监会与香港证监会认为有必要对1995年签订的备忘录进行修订，以今天签署的《备忘录》取代1995年签订的备忘录。

港交所此前决定2017年12月合约到期后暂停国债期货试点计划，因为进一步发展在港上市内地标的离岸衍生品需要更明确的两地监管要求及合作；2018年视乎监管框架的发展，考虑适时推出新的人民币利率产品。

证监会行政总裁欧达礼其后表示，为加强香港的风险管理角色，中港两地证监会正着手为香港新的期货、期权及其他衍生产品建立一个讯息互换和合作的综合框架，这个新的衍生产品将追踪主要的内地资产类别。（完）

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