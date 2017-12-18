中港证券：未来内地投资者可通过港股通投资新经济公司--港交所总裁

路透上海12月18日 - 香港交易所行政总裁李小加表示，按照现行互联互通机制的规则，没有盈利的生物科技公司、同股不同权的新经济公司、已在欧美成熟市场上市的创新型公司三类公司，未来如果满足纳入相关港股通标的的指数成份股条件时，内地投资者也可参与相关新经济公司的投资。

上证报周一引述李小加指出，港交所计划在明年一季度推出上市规则的细则咨询，在二季度总结并公开相关结果之后，最快于二季度末，符合条件的公司便可以向港交所提交上市申请。

他并称，从文化的接近性和公司的需求来看，内地的新经济公司将是上市制度改革后在港上市的主力军，“在制度设计上，我们也留出了长远的空间，将来也会有国际公司来港上市，无论是新经济还是传统经济。”

他还指出，大部分的新经济公司都有相当市值规模，这些公司进入到指数里面去是必然的。股票市场互联互通机制也规定了，只要进入到某几个指数里面，就可以成为港股通投资标的，未来这些新经济公司进入到互联互通标的里面是必然的。

香港交易所上周五称，拟拓宽现行上市制度，将容许尚未盈利的生物科技及不同投票权架构的新兴及创新产业在主板上市，以确保香港市场维持竞争力。

李小加强调，现有规则对于中小股东的保护措施并没有因为引入“不同投票权”架构而改变或者减少。上市规则中新增的章节只是改变了以前只允许通过资本投入来获取控股地位的规定，现在将允许新经济公司通过合同，即公司章程形式来获取控股股东地位。

他并称，为了应对未来有可能出现的新问题、新风险，新的章节还将对这一权利设定更具针对性的特殊投资者保护措施。（完） (发稿 边竞； 审校 曾祥进)