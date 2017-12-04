中港证券：深港通开通将近一年成交稳步增长，将增加更多产品--港交所

路透香港12月4日 - 香港交易所周一称，深港通开通将近一周年，成交额稳步增长，未来将继续优化和升级互联互通交易机制，并加入更多产品如ETF（交易所买卖基金）和债券等。

据港交所的声明，深港通自2016年12月5日推出以来，一直运作顺畅，成交额稳步增长，跨境资金呈现净流入趋势。

截至今年12月1日，深股通成交8,753亿元人民币，深港通下的港股通成交4,759亿港元；深股通累计净流入1,485亿元人民币，深港通下港股通累计净流入1,115亿港元。

中国证监会副主席方星海表示，互联互通机制的顺利开通和平稳运行，大幅提升了A股市场对境外投资者的吸引力，促成A股纳入MSCI基准指数。中国证监会将不断完善互联互通机制，为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具，坚定不移地推进资本市场改革开放。

港交所行政总裁李小加称，“未来，我们将和内地同业和监管机构通力合作，继续优化和升级互联互通交易机制，在现有机制中增加更多产品，例如ETF和债券等。”

深交所总经理王建军亦指出，深港通便利了两地投资者资产配置，提高了深市上市公司规范运作水平，带动了证券行业发展国际化；深交所将研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围，优化交易日历安排，持续完善跨境资本服务机制。（完）

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