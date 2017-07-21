中美关系：两国应有效管控经贸分歧，积极拓展互利合作--人民日报

路透北京7月21日 - 人民日报周五报导称，首轮中美全面经济对话同样是一轮创新、务实、建设性的对话，中美应从两国长期关系与整体利益出发，有效管控经贸分歧、积极拓展互利合作。

署名钟声的文章称，首轮中美全面经济对话7月19日在美国华盛顿举行，一直以来，经常性对话合作机制在中美关系全局中发挥了重要作用。通过本轮对话，双方确立了中美经济合作的正确方向，即坚持把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，把保持重大经济政策沟通作为对话合作的基本方式。 当前，中美元首海湖庄园会晤期间提出的中美经济合作百日计划已取得重要进展，双方在农产品贸易、金融服务、投资和能源等诸多领域达成一系列共识。而当前中国经济保持良好发展势头为中美加强经贸合作带来了更为广阔的前景。 一段时间以来，中美经济关系的活力在中观、微观层面表现得尤其突出，表明中美经济已形成高度互补关系，双方开展务实合作是市场的产物，拥有坚实基础。

作为全球最大的两个经济体，中美经济关系走向影响世界经济预期，影响全球经济治理的发展和有效性。尤其是在当前国际形势下，全球经济面临的不稳定性因素增加，转型紧迫性上升，中美更应共同努力，作出正确抉择，引领世界发展方向。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)