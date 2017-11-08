中美关系：中美在实现半岛无核化、维护半岛和平稳定拥有共同利益--人民日报

路透北京11月8日 - 人民日报周三刊文指出，当前形势下，国际社会对朝核问题高度关注。中方始终坚持半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中美在实现半岛无核化、维护半岛和平稳定方面拥有共同利益，双方应尊重彼此利益，保持密切沟通与协调，为推动半岛核问题妥善解决作出不懈努力。

署名钟声的评论文章指出，随着中国自身能力的增强，中美进一步加强合作协调，能够为世界办成许多大事，解决许多难题。昔日中美携手应对国际金融危机的作为已经充分体现这一点。如今，中美更是通过双边与多边平台，就解决地区热点问题和应对全球性挑战保持着密切沟通与合作。

文章称，中国将继续深化供给侧结构性改革，进一步扩大对外开放，实行高水平的贸易和投资便利化政策，大幅放宽市场准入。这些举措将为中国同包括美国在内的各国拓展经贸互利合作开辟更广阔的空间。

应中国国家主席习近平邀请，美国总统唐纳德·特朗普今天开始对中国进行国事访问，这是中共十九大闭幕后中方接待的第一起国事访问。

习近平在十九大所作报告中明确指出，中国将始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，扩大同各国利益的交汇点，推进大国协调和合作。这是对中国未来处理与世界关系的顶层设计，其中也包括发展同美国关系的基本思路。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)