中美关系：双边经贸关系在变化，保护主义“哈哈镜”难获真实图景--人民日报

路透北京1月8日 - 中国蚂蚁金服收购美国速汇金(MoneyGram)的交易日前被美国以国家安全为由否决。人民日报周一刊登署名钟声的评论文章指出，美国以“国家安全审查”为名导致中国企业赴美投资折戟，折射出美方在经贸问题上日益加重的保护主义心态；目前中美经贸关系正在发生一些变化，从保护主义的“哈哈镜”中观察，不可能获得中美经贸往来的真实图景。

文章指出，一个巨大且不断发展的中国市场能为美国企业提供极大机遇，中国企业赴美投资也在为美国创造大量就业机会；而且，中国越是发展，中美合作的空间越大。

“经济全球化时代，只有通过国际经济合作才能寻得打造优势的‘真经’。事实证明，那些抱着保护主义‘旧唱本’不放的，只不过是在做自我唱衰的表演而已。”文章称。

文章指出，中美经贸关系正在发生一些变化，其中有些变化甚至是结构性的。在此背景下，双方的确需要一些观念上的更新，但无论如何，都不能同现实脱节，更不能以夸张或扭曲的方式对待现实。

“从保护主义的‘哈哈镜’中观察，不可能获得中美经贸往来的真实图景。”文章称。

近日美国以国家安全为由否决了中国电商巨擘--阿里巴巴旗下蚂蚁金服与速汇金的合并计划，这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。美国外国投资委员会的标准审查流程需要75天，为了打消其担忧，蚂蚁金服与速汇金已经走了三遍审查流程。消息人士表示，这两家公司提出的额外安全措施与协议未能消除该委员会的担忧。

人民日报文章指出，名义上，在美国发生的并购案只有沾上了“危害美国国家安全”的嫌疑，美国外国投资委员会才会介入。但是，“危害美国国家安全”这个框子的边界在哪里，却让外界不甚了了。

近年来倒在该委员会审查之下的中企投资案，被扣上了五花八门的所谓“安全威胁”帽子——并购案涉及的美国企业要么是临近“敏感地带”，要么是涉及“敏感行业”，要么是关乎“战略技术”等等。那分“自危”之色，颇为令人费解。

观察美国外国投资委员会的审查目标，不难发现美国参与国际竞争的“靶向”。该委员会成立之初，日本经济突飞猛进，美国深陷滞胀危机，因此该委员会当时审查的最主要对象是日企。近年来，随着中国经济不断发展壮大，中国企业逐步走向全球，中企发起的投资案则成了该委员会的“重点”关注对象。据该委员会2016年公布的报告，中国已连续三年成为其审查最多的国家。

行业数据显示，自2016年初以来，有27起中国企业对美收购未能完成，这一数字几乎相当于英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大6国未完成交易的总和。需要重视的是，华盛顿目前正在酝酿该委员会改革，拟进一步扩大其审查范围。

文章强调，在美国的政治环境中，在对外经贸关系问题上展示强硬立场往往能赢得一时支持，但从国家长远竞争力的角度看，保护主义从来不会是“好买卖”，它冲击国家间经济关系，也不利于本国企业创新发展。

“中美经贸合作的本质是互利共赢，但美国有股势力却在想方设法妨碍双方发挥合作潜力，释放出力图与现实脱节的负能量。显然，能否在对外经济政策层面析疑匡谬，将成为衡量美国执政者智慧的一个标准。”文章称。（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)