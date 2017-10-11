中美关系：对美国军舰擅自进入中国西沙群岛领海表示坚决反对--外交部

路透北京10月11日 - 针对美国军舰擅自进入中国西沙群岛领海，中国外交部发言人华春莹周三表示，美舰有关行为违反中国法律和相关国际法，严重损害中国主权和安全利益，危及双方一线人员生命安全，中方对此坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

新华社援引华春莹在记者会上的答问称，西沙群岛是中国固有领土。1996年5月，中国政府根据《中华人民共和国领海及毗连区法》，宣布了西沙群岛的领海基线。

“中国政府将继续采取坚定措施捍卫中国的领土主权和海洋权益。中方敦促美方切实尊重中国的主权和安全利益，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，停止此类错误行径。”华春莹表示。

国防部网站周三亦刊文称，10月10日，美国海军“查菲”号驱逐舰擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“黄山”号导弹护卫舰和两架歼-11B战斗机、一架直-8直升机紧急应对，对美舰予以警告驱离。

国防部称，中国在1996年就根据《中华人民共和国领海及毗连区法》公布了西沙群岛的领海基线。美方派军舰再次擅自进入中国领海挑衅，侵犯中国主权和安全利益，损害中美两国两军战略互信，破坏地区和平稳定，极易引发意外事件。中国国防部坚决反对。

中国军队将针对美军的一再挑衅行动，进一步加强海空战备建设，提高防卫能力水平，坚定捍卫国家主权和安全利益。“当前，中美两国两军关系正处在发展的重要时期，我们要求美方采取切实措施改正错误，为两国两军关系的发展增添正能量。”（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)