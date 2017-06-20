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中美贸易：即日起允许美国牛肉输华，要求30月龄以下剔骨和带骨牛肉--质检总局
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2017年6月20日 / 上午9点50分 / 2 个月前

中美贸易：即日起允许美国牛肉输华，要求30月龄以下剔骨和带骨牛肉--质检总局

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京6月20日 - 中国国家质检总局最新发布公告称，即日起允许美国牛肉输华，允许进口的牛肉指30月龄以下剔骨和带骨牛肉，包括心、肾、肝、瓣胃、牛筋，不包括扁桃体、回肠未端、碎肉及机械分离肉。

质检总局官网周二刊登的公告称，输华牛肉应来自获得国家认证认可监督管理委员会（CNCA）注册的肉类企业，须有完善的记录，可以保证追溯到牛只的出生农场。

公告要求进口牛肉是出生、饲养并屠宰于美国，或出生于墨西哥或加拿大，屠宰于美国。不是疑似或确诊疯牛病病牛的后代，不是世界动物卫生组织（OIE）定义的确诊疯牛病病例的同群牛。

依据公告，对用于生产输华牛肉的牛实施宰前宰后检查，结果合格；证明所有屠宰牛是健康的，没有任何全身性系统症状或传染病、寄生虫病，且胴体和脏器无病理变化。

在中国口岸入境时，不得检出中国法律法规禁止的非天然产生的兽药、促生长剂、饲料添加剂和其它化合物，包括莱克多巴胺。低于或等于本底水平的内源性激素不在禁止之列。

美国官员稍早表示，中美两国已敲定恢复美国对中国出口牛肉的最终细节，美国出口企业可以为14年来的首批对华牛肉出口做准备了。中国于2003年出于对疯牛病的担忧禁止进口美国牛肉。（完）

浏览公告原文，点选链接： here

发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红

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