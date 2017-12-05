中美贸易：美强化贸易保护立场损人不利己，激进做法该收手--人民日报

路透上海12月5日 - 人民日报海外版周二发表热点聚焦文章指出，美国不断强化贸易保护主义立场、采取更多贸易保护措施，这已威胁到了美国与中国等多个国家之间的经贸关系。专家认为，美国贸易保护的激进做法该收手了，否则将损人不利己，整个全球贸易体系和秩序也都将受到危害。

报导援引商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平称，利用“市场经济地位”与中国进行博弈，已是欧美等国的惯用伎俩。

“他们企图将‘非市场经济国家’与履行国际条约义务两个不同的概念相混淆，利用其国内法，继续对华使用‘替代国’的做法，并希望借此征收高额反倾销税，这既不符合国际规定，也违背了其在中国加入世贸（WTO）时做出的承诺。”他说。

他指出，现在很多美国政客完全不是从客观经济现象来看待中美两国之间的贸易摩擦，如忽略中美贸易逆差是两国在全球价值链中所处位置和参与国际分工不同决定的这一事实，而是一再拿贸易不平衡说事，希望以此对中国施压，进而从中获得更多好处。

数据显示，年初至今，美国商务部已发起近80起反倾销和反补贴调查，较去年同期增加60%以上。日前，美国商务部又对来自中国的通用铝合金板自主发起“双反”（反倾销、反补贴）调查。此外，美国近日还正式向WTO提交文件，反对赋予中国市场经济地位。

而《中国加入世贸组织议定书》第15条明确规定，自2016年12月11日起，在对华反倾销中采用替代国价格计算倾销幅度的做法必须终止。

针对美国政府日前拒绝承认中国“市场经济地位”一事，中国商务部有关负责人上周六回应称，美政府做法为罔顾世贸规则，将“替代国”和“市场经济地位”搅在一起是混淆视听，中方表示强烈不满和坚决反对；中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)