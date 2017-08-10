中美贸易：美认定“公共机构”给下游铝箔产品提供补贴毫无依据--商务部

路透北京8月10日 - 中国商务部周四指出，在对中国铝箔产品反补贴调查中，美国方面认定中国原铝和动力煤生产商，以及商业银行为“公共机构”，给下游铝箔产品提供“补贴”是毫无依据的。

中方敦促美方慎重行事，公正裁决，避免对中美两国正常的经贸往来造成负面影响。美国商务部此前初步裁定中国进口铝箔存在补贴，将征收16.56%-80.97%的反补贴税。

商务部官方公众号援引贸易救济局长王贺军的话称，此案中，美调查机关无视中国政府和企业的积极配合，不顾中国银行业已经市场化的事实，继续认定中国商业银行通过贷款给予国内企业补贴，并依据不合理的国外利率基准，计算出高额的补贴幅度。

另外，在出口买方信贷项目中，在没有初步证据的情况下，美调查机关要求中国政府和应诉企业证明涉案企业未使用所指控的信贷项目，错误地将举证责任转移给中方。

路透周四也援引消息称，中国最大的几家铝箔生产商准备就美国将对中国铝箔征收高额关税的初步裁定进行抗辩。中国有色金属工业协会(CNIA)一名官员也称，CNIA将带头向美国国际贸易委员会(ITC)提起申诉。

“近一段时间以来，美方在铝产业动作频繁。尽管美国商务部表示铝箔双反案与关于国家安全的铝232调查并无关联，但是这两项调查均可能对铝箔产品的进出口贸易造成重大影响，给予美国铝箔产业多重救济，中方对此表示高度关注。”王贺军称。（完） (发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)