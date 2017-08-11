中股业绩：平安和华夏银行上半年净利均同比微增，不良率亦较上年末上升

路透北京8月11日 - 中国首批上市银行半年报登场。平安银行公布2017年半年报显示，该行上半年实现营业收入540.7亿元人民币，同比下降1.27%；实现净利润125.5亿元，同比增长2.13%。

同时发布半年报的华夏银行亦公布，上半年实现营业收入333.5亿元，同比增长6.87%；实现净利润98.4亿元，仅微增0.1%；实现中间业务收入99.5亿元，增长33.31%。

平安银行6月末贷款不良率为1.76%，较上年末增加了0.02个百分点；拨备覆盖率为161.32%，较上年末增加5.95个百分点。

同期华夏银行及其子公司不良贷款余额为220.51亿元，比上年末增加17.03亿元；不良贷款率为1.68%，比上年末上升0.01个百分点。

资本充足率来看，平安银行6月末为11.23%，略低于去年末的11.53%；华夏银行6月底为12.63%，高于去年末的11.36%。

6月底，平安银行总资产达到3.09万亿元，较上年末增长4.70%。华夏银行则为2.42万亿元，较上年末增长2.84%。

平安银行周四收报10.62元，过去一个月累计升幅约为10.7%。华夏银行周四收报9.7元，过去一个月累计涨4.86%。(完)

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here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)