中股业绩：绿地控股前三季净利增10.86%，现金流创历史新高

路透上海10月30日 - 中国大型房企--绿地控股周日晚公布三季报，前三季净利65.63亿元人民币，同比增长10.86%。值得关注的是，同期现金流创历史最高，预收款高企，预示着未来业绩增长稳定性提升。

前三季公司实现营业收入1,803.89亿元，同比增长19.92%，其中房地产主业实现营业收入910亿元，同比增长22%；基建产业实现营收705亿元，同比增长46%；每股收益0.54元。

公司新闻稿称，前三季现金流情况持续大幅改善，经营性现金流净流入337亿元，达到历史最好水平，其中，第三季度单季实现净流入217亿元，创单季历史最高水平。同时，公司销售回笼资金持续增加，预收款项再创新高达到2,257亿元，同比增加34%。

绿地前三季合同销售额达2,033亿元，同比增长17%；其中第三季实现销售702亿元，同比增长12%。绿地控股指出，面对年底的结构性市场机遇，公司将在新增重大项目可售房源、商办项目大单销售等方面继续发力，全年销售业绩有望再创新高。

第三季绿地获南京江北超高层、山东雪野湖小镇、江西赣江新区小镇等18个项目，新增权益计容建筑面积459万平方米，预计增加货值逾600亿元。前三季累计新增项目39个，累计新增权益计容建筑面积1,091万平方米。

绿地还指出，公司顺应国家政策导向，加快海外经营创新转型。对现有的海外房地产项目，积极调整产品定位和市场策略，主攻海外当地客群，并积极运用大单销售、资本运作等方式加快项目去化。同时积极拓展越南、柬埔寨等“一带一路”沿线国家，优化海外投资布局，并积极开展轻资产业务。

绿地控股称，公司创新融资方式，积极采用并购贷款、应收款ABS、境外融资等方式获取资金，取得建设银行、中国银行、农业银行等主要合作银行的总授信扩盘；以低息负债置换高息负债，实现有息负债稳步下降，整体资金成本从年初的5.45%下降至5.19%。

绿地控股上周五收报7.50元，过去一个月累计下跌2.1%。 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)