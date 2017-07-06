中韩关系：希望韩国重视中国正当关切，妥善处理有关问题--习近平

路透北京7月6日 - 中国国家主席习近平周四在柏林会见韩国总统文在寅时表示，维护好、发展好中韩关系，是双方共同的责任，希望韩国重视中国正当关切，妥善处理有关问题，为中韩关系改善和发展扫除障碍。

新华社援引他称，在朝鲜半岛形势上，中国支持韩国新政府积极尝试同朝鲜重启接触对话、改善关系，国际社会应该一道努力，为缓和半岛局势发挥积极作用。

“一段时间以来，中韩关系面临困难，这是我们不愿看到的。中方重视韩国和中韩关系，致力于发展中韩友好的立场没有变。”习近平表示。

他称，愿利用中韩建交25周年这一契机，同韩方认真回顾总结建交以来的经验教训，不忘初心、携手共进，推动中韩关系早日重回健康稳定发展的正确轨道。

习近平并强调，中国坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题，主张所有有关各方严格遵守联合国安理会有关决议。

文在寅表示，韩国愿同中国一道，加强高层交往及各领域交流合作，将韩中关系打造成实质性战略伙伴关系，“我充分理解中方有关关切，愿同中方进行深入沟通。”

他并称，韩国积极评价中国为妥善解决朝鲜半岛核问题所作努力，赞同应尽力通过对话协商解决问题。韩国希望就实现朝鲜半岛无核化、维护本地区和平稳定同中国密切协调合作。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)