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人民币衍生品：境内美元掉期曲线变化不大，远期结汇需求提升长端卖压
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#亚洲
January 5, 2018 / 7:56 AM / a day ago

人民币衍生品：境内美元掉期曲线变化不大，远期结汇需求提升长端卖压

1 分钟阅读

路透上海1月5日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周与上周变化不大。交易员称，随着跨年导致的流动性结构性紧张缓解，短期掉期逐渐恢复正常水平；长端掉期在人民币即期强势影响下卖压略有增加，但由于中美利差基本稳定，长端掉期点变化有限。

他们并指出，人民币兑美元中间价升至20个月新高，即期汇价也短暂升破6.48元创四个月新高，部分企业选择远期结汇，导致长端掉期卖压上升；而即期强势也推动短期限美元/人民币期权隐含波动率小升，但较长期限期权隐含波动率变化有限。

“最近虽然隔夜资金成本下来，对于跨年也就是春节期间的流动性仍有所顾忌，三个月的价格就很难下来，”一外资行交易员称，“不过一旦在关键点位的价格稳定下来，就会成为整条曲线的benchmark（基准）。”

北京时间15:22，境内美元/人民币一周期掉期报20点，一个月期报98点，一年期报980点，较上周五分别跌14.89%、跌14.78%和跌2.00%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.238/4.787，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.963/4.512，均较上周五小跌。

中国银行间市场周五流动性更趋充裕，资金明显供大于求，机构融出压力较大，隔夜回购利率减点（低于加权利率）较为普遍。由于目前距春节尚有一段时间，在月中缴税及MLF到期前，资金面压力依旧有限。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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