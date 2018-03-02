人民币衍生品：境内美元掉期曲线变化有限，大行卖压减少长端运行平稳

路透上海3月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周变化有限，交易员表示，超短端掉期点因银行间资金面略紧而有所上行，但跨春节假期之后大行卖压减少，且利率平价水平大概就在1,000-1,100点左右，短期变化料仍有限；美联储3月加息可能会小幅推低一年期掉期点。

他们并指出，由于即期市场走势整体较为平稳，加上离岸美元/人民币各个期限隐含波动率均有所回落，在岸美元/人民币期权波动率亦随之小跌。若接下来即期市场仍旧区间波动，期权波动率料进一步回落。

“节前的那些买需在节后基本没有了，另外平价看，也差不多在这个水平，节前的点位有点高，肯定会被砸下来的。”一外资行交易员称。

北京时间14:40，境内美元/人民币一周期掉期报23点，一个月期报118点，一年期报1045点，较上周五分别涨6.98%、涨20.41%和涨0.48%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.500/5.000，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为4.375/4.925，均较上周五小跌。

中国公开市场周五连续第二日小幅净回笼，银行间市场资金面早盘一度仍偏紧，但随后供给逐步增多，流动性回归基本平衡；不过隔夜资金依旧不算宽松。

中国人民币兑美元即期周五早盘大跌近200点，无视中间价微升走势。交易员指出，虽然隔夜美指出现调整，中间价最终小幅上行，但日内购汇需求明显占上风，反而冲淡了美指调整影响；市场价会否跌破2月下旬触及低点，仍要看美指表现。（完） (发稿 张金栋 审校 林高丽)